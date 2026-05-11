岡山市の予想最高気温(℃) 12日(火)は午前中は晴れますが、午後からは湿った空気や気圧の谷の影響で、雲が広がりそうです。香川県の山沿いではにわか雨の可能性もありそうです。また、最高気温は11日(月)と同じく25℃前後のところが多くなりそうです。薄手のシャツ一枚で快適に過ごせそうです。 この1週間はおおむね晴れの予報ですが、暑さに注意が必要です。16日(土)には最高気温が早くも30℃前後となります。この暑さは来