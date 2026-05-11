【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】【写真】俳優・篠井英介さんは無趣味人間「一番やりたい芝居をまたやることができる。もう死んでもいい」榎木孝明さん（俳優／70歳）世界的なヒットを記録したドラマ「SHOGUN 将軍」のシーズン2に出演する榎木孝明さん。やりたいことは世界的な時代劇のプロデュース。そのためにも殺陣、工芸など日本文化を活性化させたいという。◇◇◇今ちょうど「SHOGUN 将軍」シーズン2