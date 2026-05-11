アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/11営業日時点＝ 上海重油 3.26％ 大連ポリエチレン 1.19％ 上海銅 0.64％ 上海異形鉄筋 0.21％ 大連とうもろこし -0.25％ 上海ゴム -0.97％ ＊数値は前日比％