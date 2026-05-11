リンクをコピーする

アジア株総じて上昇、上海株は反発 東京時間17:35現在 香港ハンセン指数 26406.84（+13.13+0.05%） 中国上海総合指数 4225.02（+45.07+1.08%） 台湾加権指数 41790.06（+186.12+0.45%） 韓国総合株価指数 7822.24（+324.24+4.32%） 豪ＡＳＸ２００指数 8701.76（-42.59-0.49%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76575.63（-752.56-0.97%） １１日のアジア太平洋株式市場は総じて上