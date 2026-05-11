米株価指数先物時間外取引総じて小動き 東京時間17:52現在 ダウ平均先物JUN 26月限49688.00（-3.00-0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7414.25（-4.75-0.06%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29285.75（-46.75-0.16%）