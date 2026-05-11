週明けの市場で米１０年債利回りは４．３８－４．３９％台での推移が続く。ロンドン市場に入って４．３９５％から４．３８０％台へ下げるも、動きとしては穏やか。 米国債利回り（NY時間04:53） 2年債 3.918（+0.034） 10年債4.382（+0.028） 30年債4.961（+0.027） 期待インフレ率2.461（+0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出