日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１１日、株式会社ＳＣＯグループと共に「ＪＦＡ×ＳＣＯＧＲＯＵＰ『ＦＵＴＵＲＥＣＡＭＰ』ｉｎｓｐｉｒｅｄｂｙＢＬＵＥＬＯＣＫ」を立ち上げたことを発表した。海外を拠点に活動しているタレントの発掘が目的のプロジェクトで、“ナショナルトレセンの海外版”として行われる。Ｕ―１６（１０年１月１日〜１１年１２月３１日生まれ）の年代で、日本国籍を有する、または父母のいずれ