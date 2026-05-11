◆大相撲夏場所２日目（１１日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）を突き落とし、２連勝とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・若隆景（荒汐）に寄り切られ、２連敗となった。若隆景は２連勝。新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）に押し出され、２敗目となった。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）に寄り切られ、２連敗。小