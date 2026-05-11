巨人はここまで３６試合で１８勝１８敗、勝率５割でセ・リーグ３位。首位のヤクルトを４・５差、２位の阪神を３・５差で追っている。交流戦まで残り１０試合。１２、１３日は岐阜、福井での主催試合・広島戦。１５日からは本拠地・東京ＤでのＤｅＮＡ３連戦に臨む。１９日は福島・いわきでビジターのヤクルト戦。２０日は移動日で２１日は神宮でヤクルト戦。２２日から東京Ｄで交流戦前最後のカードとなる阪神３連戦がある。