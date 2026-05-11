バレーボール女子日本代表の記者会見が１１日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、２０２６年度の新ユニホームのデザインが発表された。ファンの想（おも）いを、素材・技術を、チームの心を「つなぐ」ことをテーマに、熱いグラフィックで“情熱”が表現された。ユニホームにはミズノが開発した赤外線防透け生地を採用。近年、赤外線カメラによるアスリートへの盗撮被害が増加しているが、この生地は