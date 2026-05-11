ふわふわシフォンケーキをマフィン型で ふわふわ食感とやさしい味で人気のシフォンケーキ。手作りしてみたいけれど、あの独特な形の型を持っていない…と、作るのをためらっている方も多いのではないでしょうか。実はマフィン用カップでシフォンケーキを作るレシピがあります。 食べきりサイズなので、ナイフで切り分けたり、型から外す必要もなく、シフォンケーキ作りがぐっと身近に感じられます。ベーキングパウダーを入れる