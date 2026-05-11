１０日、白沙寨ダム周辺にある巣でひなに餌を与えるトキ。（漢中＝新華社配信／劉俊強）【新華社漢中5月11日】中国陝西省漢中市南鄭区の白沙寨ダム周辺で、トキがふ化・子育ての最盛期を迎えた。林の中に点在する巣で親鳥がひなをかいがいしく世話している。ひなは活発に動き、生き抜くすべを学ぼうとしている。１０日、白沙寨ダム周辺にあるトキの巣。（漢中＝新華社配信／劉俊強）１０日、白沙寨ダム周辺にある巣でひなを見守