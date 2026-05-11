■これまでのあらすじ「病弱」という免罪符でわがまま放題だった義母。妻や義父は気づいていたが、夫だけは母親を信じ切っていた。真実を知った夫は母親と話し合うために、妻と一緒に義実家へ。すると、義母が「今さら離婚なんてするわけないでしょ」と声を荒らげていて…。離婚を告げられた義母は、大きな声で泣き喚き、義父がいかにひどいか・自分がいかにかわいそうかを夫にアピールしていました。今までの夫だったら、ここで義