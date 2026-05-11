2025年度の年賀状は、前年度に比べて27.1％減少したことが分かりました。日本郵便の発表によりますと、2025年度の郵便物は117億5103万通で、前年度と比べて6.5％減少しました。減少は24年連続です。このうち、年賀状は5億710万通で、前年度と比べて27.1％減少しました。SNSの普及に加えて、おととしにはがきが63円から85円に、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりし、年賀状離れを加速させたことが主な要因です。また、