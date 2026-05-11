2025年11月、196棟が燃えた大分市佐賀関の大規模火災。5月18日で発生から半年を迎えますが、現地はいまだ焼けた家屋のがれきなど爪痕が残っています。被災したのは人間だけではなく、住民に親しまれている地域猫も火災により行き場を失いました。自らも被災しながら猫たちのために奮闘する地元の人々を取材しました。大分市佐賀関で発生した大規模火災から、まもなく半年。街にはまだ爪痕が残されています。4月25日に火災があった