時短ママさんが退勤した途端に始まる悪口大会…。後輩は「16時まででも助かる」「子どもがいるから仕方ない」と思っていたようですが、同調せざるを得ない状況ですよね。このときは陰で悪口を言うだけで済んでいましたが、次第にそれだけでは済まなくなり…!?>>【まんが】女女平等(ウーマンエキサイト編集部)