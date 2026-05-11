マツコ・デラックスが11日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの上重聡（46）について言及した。今放送のメールテーマは「自分ってこんなにも性格が悪いんだって思ったことあります？」だった。元ニッポン放送アナウンサーでMCの垣花正は8日放送回のゲストだった上重を引き合いに出し「上重さん、性格悪かったですね」とコメント。するとマツコが「性格悪いのとは違わ