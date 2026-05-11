俳優で歌手の山下智久（41）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。代表作ともいえる日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」での行動を謝罪した。チャラく自由奔放なキャラクターを演じた山下だったが、林修氏から「本番では監督の指示とは正反対のキャラを演じられたんですか？」と振られ「そうです」と回答。「当時まだ若くて、どうにかここで爪痕を残さなきゃいけないっていう気持ちがやたら強