【薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）】 5月13日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 イマジカインフォスは、5月13日に発売される「薬屋のひとりごと猫猫の調合書（レシピ）」の発売前重版と発売記念イベントを発表した。 本書は「薬屋のひとりごと」の作品世界に登場する料理を実際に作れる形で紹介するレシピ本。「媚薬を作ってくれないか？」という壬氏からの依