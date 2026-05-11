5月11日、福井ブローウィンズはトビンマーカス海舟とラポラス・アイヴァナーカスの2選手を、Bリーグの自由交渉選手リストに公示したことを発表した。なお、クラブは両選手と引き続き交渉を行っていくとしている。 アメリカ出身で現在25歳のトビンは、198センチ93キロのパワーフォワード。学生時代はアメリカでプレーし、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でキャリア