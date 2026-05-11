METALVERSEが、ワンマンライブ『METALVERSE #4 - RE:VERSE』を9月19日にSpotify O-EASTで開催する。 （関連：【画像あり】METALVERSE、ワンマンライブ『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』ライブ写真） 同情報は、Spotify O-EASTでのワンマンライブ『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』で5月9日に発表されたもの。同公演では、スクリーンにこれまで開催されたワンマンライブ『#1』からの振り返りムービーが