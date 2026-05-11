日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円１１～１３銭と前週末に比べ２８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円９４～９８銭と同７８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７７１～７２ドルと同０．００２９ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS