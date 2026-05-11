（サンフランシスコ中央社）米下院外交委員会東アジア・太平洋小委員会委員長を務めるヤン・キム議員（共和党）は7日、中国共産党が台湾を物理的または政治的に支配しようとした場合に備え、米国が協調制裁戦略を確実に準備できるようにする「台湾に対する中華人民共和国の侵略を抑止する法案」を提出した。キム氏は報道資料で「台湾へのいかなる行動も、迅速かつ協調的で壊滅的な経済的報いを受けるという明確なメッセージを北京