「一口梅しそちくわ」【画像で見る】くるくるとした見た目もかわいい「梅しそちくわ」おかずがもう1品欲しいとき、加熱不要で使える便利な「ちくわ」。今回はもっとちくわをたくさん料理に使いたい、脱マンネリしたい人に「梅しそちくわ」をご紹介します！一口でパクッと食べられるので、おつまみにもおすすめです。＊＊＊■一口梅しそちくわクリームチーズに混ぜたわさびがきいてる！クリームチーズに混ぜたわさびがきいてる