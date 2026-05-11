フレッシュな顔ぶれが職場に増えるこの季節。「元気があっていいな」と思う一方で、受付という場所で長く働いてきた私にとっては、ヒヤリとする場面も少なくありませんでした。今回は、私が実際に目撃した、見聞きした「若手の失態」から、ビジネスの場で本当に大切なことをお伝えしたいと思います。（RECEPTIONIST代表橋本真里子）「お茶は上座から出す」ルールを忠実に守った新人だったが……受付の仕事で、最初に私たちが覚