現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で、白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表が韓国と対戦した。グループステージでは圧倒的な強さを見せて３連勝を飾ったリトルなでしこ。今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップの出場権が懸かる“日韓戦”では、序盤から主導権を握ってゲームを進めるも、相手の堅い守備を前に得点は奪えず、０−０で折り返す。一方、後半に入ると押し込まれる