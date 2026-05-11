【写真】①鍛えられた肉体引き立てる黒タンク×ハーフパンツ姿のSEVENTEENミンギュ②③エスクプスとのユニットC×Mの台湾・高雄公演1日目＆2日目ショット SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が自身のInstagramを更新。黒タンクトップ×ハーフパンツのジョギングスタイルと、ユーモア溢れる写真を披露した。 ■セブチ・ミンギュの完璧な頭身バランス＆唇突き出す“お茶