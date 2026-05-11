【その他の画像・動画等を元記事で観る】 インドネシアの4人組グローバルポップ・ガールズグループ・no na（ノナ）が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』初登場。 ■【動画】no na - shoot / THE FIRST TAKE ※5月11日22時よりプレミア公開 ■公開から1年足らずでMVの再生回数が1,000万回を超える代表曲「shoot」を披露 ジャンルを超越したサウンドと大胆なビジュアル・アイデンティティが大きな話題