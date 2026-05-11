【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LUNA SEAの新曲「FOREVER」（5月29日リリース）のミックスを、世界的音楽プロデューサー、スティーヴ・リリーホワイトが担当したことが明らかになった。 ■「それにしても、なんて素晴らしい演奏なんだ！」 スティーヴ・リリーホワイトは、U2など数多くの世界的アーティストを手掛け、グラミー賞6冠を誇る音楽プロデュӦ