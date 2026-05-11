児玉化学工業 [東証Ｓ] が5月11日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の16億円→22億円(前の期は0.9億円)に37.5％上方修正し、増益率が16倍→23倍に拡大し、従来の31期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.6億円→15.6億円(前年同期は1億円)に62.1％増額し、増益率が9.5