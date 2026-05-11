市民の多様な移動ニーズに応えるため、北京市は「軌道＋自転車」という新しいモデルを試験的に打ち出しました。北京の4本の軌道交通路線の11駅で5月10日から、自転車の持ち込みが可能になりました。 ただし、地下鉄などの軌道交通に持ち込める自転車は、一人乗りの純粋な人力自転車のみで、車輪径が28インチ（約71cm）以下の自転車に限られます。持ち込む際には専用の防護カバーをかける必要があるほか、エスカレーターは利用でき