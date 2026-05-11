この記事をまとめると ■2003年にロールス・ロイスは12年ぶりにファントムを復活させた ■ロールス・ロイス・ファントムは全長5.8m超の巨体にV12エンジンを搭載 ■ファントムはショーファーカーでありながら走れるロールス・ロイスとなっていた 泣く子も黙るロールス・ロイスのフラッグシップ このクルマをはたしてスーパーカーと呼ぶべきなのか。21世紀に誕生したスーパーカーを、時系列を追って紹介していくというこの連載を始