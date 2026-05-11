モバイル向けアクセサリーなどを手がけるティ・アール・エイ（大阪市）は、「cheero」ブランドから、モバイルバッテリー「PitaPower（ピタパワー） 5000mAh CHE-137」を2026年5月12日午後0時に発売する。ワイヤレス充電対応、スタンド装備、ストラップ式USBケーブル付属電解質がゲル状で、液漏れや膨張、発火リスクが極めて低いという「準固体電池」を採用。スマートフォンを約1回フル充電できる容量5000mAhバッテリーを搭載する