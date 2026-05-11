タレントのゆきぽよこと木村有希（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。幼少期に撮影された母との2ショット写真を公開した。【写真】双子レベル！と話題のゆきぽよ&ママの思い出ショットゆきぽよは「Happy mother's day」と書き出すと、幼かったころの自身の着物姿や母親と笑顔で写る家族写真を複数枚投稿した。この投稿には「双子レベル！」「めちゃくちゃ似てる」「美人さんだ」との反響が寄せられている。