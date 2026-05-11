7月から放送されるテレビアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』初のアニメーション映像解禁となる第1弾PVと、追加のキャラクター4人のキャラクタービジュアルとキャスト情報が公開された。【画像】妖しげなオーラをまとう主人公…『出涸らし皇子』第1弾PV場面カット第1弾PVは、無能を装う“最強出涸らし皇子”アルノルトが弟であるレオナルトを次期皇帝にするため、帝位争いで暗躍する冒険者・シルバーとしての姿も描かれ