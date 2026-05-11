マルチバースプロジェクト・METALVERSEが、初のガールズバンドプロジェクト「METALVERSE VΛND PROJECT」として5月9日に東京・Spotify O-EASTでワンマンライブ『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』を開催し、次回のワンマンライブ『METALVERSE #4 - RE:VERSE』が9月19日に同会場で開催されることが発表された。【ライブ写真】『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』の模様公演前日の5月8日に、初のオフィシャル配信シングル＆ミュ