「原子力事業に支障が出ると思った」関西電力の金品受領問題をめぐり、元会長が法廷で証言です。 【写真を見る】「お前がその気なら付き合いはこれまでだ」関西電力の金品受領問題をめぐる損賠訴訟元会長が法廷で証言 1枚30gの純金小判。ドル紙幣の札束に、金貨や金の皿まで…。これらは、福井県高浜町の森山栄治元助役（故人）から関西電力の幹部らに渡されたものだといいます。 関西電力では1980年代以降、歴代の幹部