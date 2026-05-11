◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)中国に挑んだ日本は、惜しくも2勝3敗で敗れ、6大会連続の銀メダルとなりました。6年連続で絶対王者・中国に挑んだ決勝の舞台。日本は1番手に張本美和選手(世界ランク5位)を起用しました。過去11戦全敗の王曼碰選手(同2位)に対して、2ゲーム先取から2ゲームを取られる展開。それでも最終5ゲームは、3-3からバックハンドがさえわたり、5連続でポイントを奪うなど、辛くも勝利。両