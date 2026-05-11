プロ野球・巨人の坂本勇人選手が、10日の中日戦で球団最多となる1664単打を記録しました。この日の試合に勝利し、連敗を3で止めた巨人。1点リードで迎えた8回、2アウト1塁の場面では代打として坂本勇人選手が起用されました。坂本選手は対する藤嶋健人投手に2球で追い込まれるも、ファウルでつなぎ迎えた4球目。低めのナックルカーブを泳ぎながらはじき返し、レフトへのヒットとしました。結果、続く吉川尚輝選手のタイムリーにも