SUBARUのロゴマークSUBARU（スバル）は11日、2026年3月期連結業績予想を引き下げ、本業のもうけを示す営業利益は1300億円から、前期比90.1％減の400億円に引き下げた。電気自動車（EV）関連の損失を計上するため。本業以外を含む純利益予想も1250億円から73.4％減となる900億円にした。下方修正は今年2月に続き2回目。トランプ米大統領が排ガス規制を緩和したこともあり、EV事業の中長期の見通しが厳しいと判断した。米国で発