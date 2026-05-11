週明け11日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝157円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比28銭円安ドル高の1ドル＝157円11〜13銭。ユーロは78銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円94〜98銭。米国とイランの停戦交渉の先行き不透明感から原油先物相場の高止まりを受け「有事のドル買い」が優勢だった。市場では「中東情勢が収束しないという懸念が意識され円が売られた」（市場関係者）との声があった。