タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。次男で俳優の中山脩悟（22）との母の日の親子ショットを披露した。4人の息子を持つ白城は「昨日の#母の日秀ッチョと次男から〜」とつづると、秀征と脩悟から贈られたというバッグと花束、ボックスフラワーの画像をアップ。バッグを持つ自身と、花瓶を手にした脩悟が寄り添う親子ショットも投稿した。白