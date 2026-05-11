大相撲夏場所２日目（１１日・両国国技館）――大の里に続いて豊昇龍も休場し、横綱不在に。大関霧島は義ノ富士を落ち着いて突き落とし、初日から２連勝。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られて連敗スタート。熱海富士は平戸海に寄り切られ、琴勝峰は隆の勝に押し出され、新関脇２人はともに初日から２連敗。小結高安は一山本を引き落とした。