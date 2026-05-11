女優の菊川怜（48）が11日、インスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。菊川は「髪をまた少し短く切りました〜暑くなってきましたね」と呼びかけ、髪をばっさりを短く切った姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「永遠の美女」「ショート似合う」「スッピンもいいね」「スッゴク素敵です」とコメントが寄せられている。菊川は17年に実業家の穐田誉輝（あきた・よしてる）氏と結婚。くふうカンパニーの取締役会長で