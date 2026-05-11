5月10日、元AKB48でタレントの板野友美が自身のInstagramを更新。公開されたプライベートショットに、ファンは騒然となっている。板野は、《お風呂上がり、How to》と綴り、リール動画を投稿。添えられた動画に写る板野は、ほぼ裸だった。「この動画は、自身がディレクターを務めるコスメブランド『peau de bebe（ポーデベベ）』の美容液をPRしたもの。板野さん流のお風呂上がりのスキンケア方法を紹介しました。しかしその動