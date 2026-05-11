なぜ猫にとって「水」がこれほど重要なのか 猫は砂漠地帯を起源とする動物で、体内の水分を効率よく保持できる一方、自ら積極的に水を飲む習慣が乏しいという特徴があります。そのため、現代の室内飼育環境では慢性的な水分不足に陥りやすくなります。この状態が続くと、腎臓や尿路に大きな負担がかかります。 特に慢性腎臓病や下部尿路疾患は、加齢とともに発症リスクが高まる代表的な病気です。これらの疾患では