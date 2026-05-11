ホームスチール成功プロ野球・ソフトバンクの周東佑京外野手が10日、みずほPayPayドームでのロッテ戦でホームスチールに成功。地上波でも中継された一戦で驚きの声が広がる中、決定的瞬間で意外な人物の“警戒心”にも注目が集まった。3回2死三塁、周東は一瞬の隙をついてスタートを切った。本塁へヘッドスライディングで飛び込み、球審はアウトを宣告。しかし捕手がボールをこぼしておりセーフに。球場は大歓声に包まれた。