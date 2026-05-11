日韓戦で日本が勝利してU-17女子ワールドカップの出場権を獲得リトルなでしこの愛称を持つU-17女子日本代表が、劇的な展開で日韓戦を制して世界への切符を勝ち取った。5月11日に韓国とU-17女子アジアカップで対戦した日本は、PKセーブから直後に先制する展開で1-0の勝利を収めた。今大会は10月にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップ（W杯）の予選を兼ねた戦いで、準決勝に進出の4チームが出場権を得る。グループリーグ