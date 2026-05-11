◆大相撲夏場２日目（１１日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・若隆景（荒汐）に寄り切られ、２連敗となった。琴桜は右下手を取られ、食い下がられると、上手を取ることができずに、後退して黒星となった。前日は受け身になり、東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）の突き押し、いなしに何もできずに完敗。「切り替えていきます」と言葉少なだった。先場所は１０勝を挙げ、優勝した２４年九州場所以来の２ケタ勝利を挙