広東省深圳市の福田マングローブ湿地。（２０２４年１２月１９日撮影、深圳＝新華社記者／梁旭）【新華社深圳5月11日】中国広東省深圳市の塩田港ではこのほど、大型コンテナ船「中海印度洋」号が入港し、乗組員が船上からケーブルを下ろして埠頭の陸上電源供給（陸電）設備に接続した。船内の電力供給は、自前のディーゼル発電機から陸電へ切り替えられた。粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレータ